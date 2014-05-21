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Tokat’ta trafik kazası: 5 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, kazada 5 kişi hayatını kaybetti

21 Mayıs 2014 19:28

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu beldesinden Keçeci köyü istikametine seyir halinde bulunan Kasım Uysal (54) idaresindeki araç kontrolden çıkarak yaklaşık 15-20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan Selver Uygur (86), Sati Yaman (1), Kasım Uysal, (54) Hasan Hüseyin Uysal (3) olay yerinde, yaralılardan Fadime Uysal (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Iraz Göy, Orkun Göy, Ayşe Kaya, Gülsüm Uysal Turhal Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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