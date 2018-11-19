Tokat'ta kaçak sigara ve içki operasyonu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta Artova ve Reşadiye ilçelerinde jandarmanın yaptığı iki ayrı operasyonda 70 litre kaçak rakı, 881 paket sigara ve 387 kilo tütün ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesine bağlı Bayırlı köyü, Kavaklı Yaylası\'nda sahte içki imalatı yaptığı belirlenen Ü.Ç.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 70 litre kaçak rakı ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ç.\'ye, 7 bin 140 lira para cezası uygulandı.

Reşadiye D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol uygulamalarında İran uyruklu yolcu otobüsünde yapılan aramada ise, otobüsün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam 881 paket kaçak sigara ve 387 kilo tütün ele geçirildi. Otobüs şoförüne 12 bin 334 lira idari para cezası yazıldı.

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