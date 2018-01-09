Tokat'ta kaçak avcılara 135 bin lira ceza uygulandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan Ekinci 2017 yılında kaçak av yapan 142 kişiyi tespit edip toplam 135 bin lira ceza uyguladıklarını söyledi. Sosyal medyadan av paylaşımları yapanlar da cezadan paylarını aldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan Ekinci özellikle geceleri araç farları kullanılarak yapılan avlanma şekliyle etkin mücadele ettiklerini, buna müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi. Türkiye de kaçak avı önlemek amacıyla avcılık kursları açarak, verdikleri belge ile bilinçli avlanmayı teşvik etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Avcılık kurslarına katılmayan insanlara da yaklaşık 10 kişilik ekiple müdahale etmeye çalışıyoruz. Karasal avcılıkta özellikle far avı dediğimiz gece avında hiçbir müsamaha göstermiyoruz. Hiçbir gece avına tahammülümüz yok. Çünkü katliam, vahşet yapıyorlar.\"

\'1725 KİŞİ KONTROL EDİLDİ\'

İnsanların limitler ve kendilerine gösterilen yerler haricinde avlanmak istediğini, bunu engellemeye çalıştıklarını kaydeden Ekinci şunları söyledi:

\'\'İnsanlar maalesef kendilerine gösteren alanların dışında, limitlerin dışında avlanmak istiyorlar. Engellemeye çalışıyoruz. Bunu da sayı olarak Tokat\'ta gittikçe düşürdük. 2017 yılında bin 725 kişi kontrol edildi. Bu bin 725 kişiden 142\'sine idari para cezası uygulandı. Bunların bir kısmı avcılık belgesi olamasına karşın izinsiz sahada avlanmış kişiler. Otomatik diye tabir ettiğimiz tüfekler 8 fişek atıyor, takoz koydurarak 2’ye düşürüyoruz. Çünkü hayvana kaçma şansı da bırakılması gerekiyor. Otomatik tüfekleri de çifte dediğimiz 2 fişekli hale getiriyoruz. Takozu olmayanlara da biz cezai işlem uyguluyoruz. Sayı gittikçe düşüyor. Hem eğitimlerimizin faydası oluyor bunda, hem de cezaların duyurulması kaçak avcılığın önüne geçmemize sebep oluyor.\'\'

\'135 BİN LİRA CEZA UYGULADIK\'

Sahadaki kontrollerin yanında sosyal medyadan av fotoğraflarını paylaşanların da sıkı şekilde takip edildiğini söyleyen Ekinci şöyle konuştu:

\"Tokat’ta sosyal medyadan paylaşımlar yapan 14 kişiye de idari yaptırım kararı uyguladık. Bakanlığımızın, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde genel müdürümüzün kurmuş olduğu bir ekip var. Tüm Türkiye’deki sosyal medya sayfalarını tarıyorlar veya ihbar alıyorlar, o ihbarlar üzerine 81 ilin hangisinde paylaşım yapıldıysa bu kişi neredeyse o ile gönderiyorlar bilgileri. Bizler de burada cezai bildirim uyguluyoruz. Bizim de burada kendi içimizde 3 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekipte yine sosyal medya üzerinden kaçak av veya limitler dışında avlananları belirliyor. Vatandaş, bazen 10-12 tane avı arabanın kaputuna diziyor, onları sosyal medyada bir hüner gibi sergilemeye çalışıyor. Biz bunları da engellemeye çalışıyoruz. Toplamda da 135 bin lira para cezası uyguladık.\"

Avcılara eğitimlere katılma uyarısı yapan Ekinci, kurallara uygun avlanma ile hiç kimsenin zarar görmeyeceğini, bu sayede yaban hayatına da saygı gösterilebileceğini ifade etti.

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