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Tokat'ta jandarma ekipleri kırsalda terörist aradı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesine bağlı 4 köyün kısalında, PKK'lı teröristlerin kullanabileceği bölgelerde arama tarama yaptı

06 Nisan 2018 19:02

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesine bağlı 4 köyün kısalında, PKK\'lı teröristlerin kullanabileceği bölgelerde arama tarama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu\' kapsamında, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun, Çeşme ve Toklar köyleri bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, keşif, gözetleme ve yayla evleri ile geçiş güzergahı olarak kullanabileceği bölgelerde arama tarama yaptı. Bölgede herhangi bir bulguya rastlanmazken, arazi tarama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

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