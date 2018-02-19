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Yaşam

Tokat'ta istinat duvarına çarpan araç alev aldı; 5 kişi hayatını kaybetti

Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi

19 Şubat 2018 11:12

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yanarak, yaşamını yitirdi. Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi.

Kimlikler belli oldu

Yürek yakan olayda sürücü Ahmet Paray (58), eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak hayatlarını kaybetti.

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