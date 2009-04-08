Tokat'ta ishal salgını

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ishal ve benzeri vakalarla ilgili 1 hafta içerisinde sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısının 6 bin 800 olduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden son 7 gün içerisinde 6 bin 800 kişi, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına müracaat etti.



Sağlık kuruluşlarına başvuranların büyük çoğunluğunun 2-3 gün içerisinde iyileştiğini, 18 kişinin ise hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulduğunu ifade eden yetkililer, bunlar arasında sağlık durumu ağır seyreden bir vaka olmadığını kaydetti.



Sağlık Bakanlığından görevlendirilen uzman ekibin ilçede yaptığı incelemelere göre, ilk bulguların salgının "su kaynaklı" olduğunu belirten yetkililer, hastalardan alınan numunelerin Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında yapılan incelemesinde "norovirüs" tespit edildiğini bildirdi.



Salgının kontrolüne yönelik olarak bölgede her türlü önlemin alındığını, vatandaşlara gereken duyuruların yapıldığını söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlık çalışanları dışındaki kişilerin değerlendirmelerine itibar etmemeleri konusunun yetkili kişilerce vurgulandığını belirtti.



Yetkililer, vatandaşlara, çiğ sebze ve meyveleri kaynatılmış suyla iyice yıkamalarını, içme suyu olarak kapalı pet şişe su tercih etmelerini, suları kaynatarak tüketmelerini, ellerini sık sık sabunla yıkamalarını, genel hijyen önlemlerini almalarını önerdi.



Hastalık, Norovirüs kaynaklı



Tüm yaş gruplarındaki salgınların yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu olduğu belirtilen norovirüs hakkında yetkililer şu bilgileri verdi:



"Virüs, ağız yoluyla alındıktan sonra genellikle 24–48 saat sonra hastalık ortaya çıkmaktadır. Belirtiler karında kramp şeklinde ağrı, bulantı kusma ve bazı vakalarda ishal şeklindedir. Hastaların çoğu 2 ya da 3 günde iyileşir. Spesifik bir tedavisi ve aşısı yoktur. Ana tedavi aşırı sıvı kaybetmemiş şahıslara kaybettikleri sıvıyı ağız yoluyla almalarının önerilmesi, ancak aşırı sıvı kaybeden veya kusması olan hastalara damar yoluyla gerekli sıvının verilmesi yoluyla olmaktadır. Vatandaşların ilaca ulaşmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu olmamaktadır. Hastalık genel olarak kendini sınırlar niteliktedir. Norovirüs klorlamaya dirençli olup 60 derecelik ısıda etkisiz hale gelmektedir. İnsandan insana bulaşma çok çabuk ve kolay olabilmektedir."



