Tokat'ta HES eylemine izin verilmedi

Fatih YILMAZ/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Zile ilçesindeki HES inşaatını protesto etmek için İstanbul’dan gelen Tokat- Yozgat Güçbirliği Platformu üyeleri Valiliğin yasağı kapsamında ilçeye alınmadı.

Zile ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılan HES inşaatını protesto etmek isteyen gruba jandarma izin vermedi. İstanbul’dan otobüsler ile gelen 100 kişilik Tokat -Yozgat il sınırında jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Tokat Valiliği tarafından Zile ilçesinde gösteri yürüyüş ve benzeri etkinliklerin 17 gün süreyle yasaklanması gerekçe gösterilerek grup ilçeye alınmadı. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri tarafından Tokat-Yozgat Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile görüşen Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Birol Çavuşoğlu, alınan karar nedeniyle ilçede basın açıklaması yapamayacaklarını iletti. Bunun üzerine grip Tokat-Yozgat il sınırında bulunan boş alanda basın açıklaması yaptı. \'HES\'lere geçit vermeyeceğiz\' pankartı taşıyan grup \'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam\' sloganı attı. Tokat- Yozgat Güçbirliği Platformu adına basın açıklamasını Hüseyin Çelik yaptı. Çelik açıklamasında, şöyle dedi:

\"Tokat -Yozgat Güçbirliği Platformu ve bölge köylüleri HES\'lere ve kamulaştırma işlemlerine karşı onlarca dava açmıştır. Devam eden davalarda yürütmeyi durdurma kararları verilmesine rağmen HES şirketi siyasi iktidarın ve kolluk güçlerinin de tam desteğini alarak ırmağımıza, tarlalarımıza, yaşam alanlarımıza telafisi mümkün olamayacak derecede zarar vermiştir. Ancak bizleri hiçbiri sindiremeyecektir.\"

Grupta bulunanlar basın açıklaması ardından halay çekti. Daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı. Jandarma, HES inşaatının bulunduğu alanı bariyerler ile kapattı.



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