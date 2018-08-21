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Çevre

Tokat'ta çıra yapmak için zarar verilen ağaçlar tedavi ediliyor

Ağaçların yaralanan bölümleri çamur sıvanarak kapatıldı

21 Ağustos 2018 13:58

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıra yapmak için gövdeleri oyulan ağaçlara Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tedavi ve bakım uyguladı.

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Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı. Ağaçların gövdelerinin tedavisi amacıyla, yaralanan bölümleri çamur sıvanarak kapatıldı. Görevliler daha sonra ağaçları bezle sararak ağaçların yaralı gövdelerini kapattı. 

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