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Tokat'ta CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta CHP Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı

23 Şubat 2018 16:52

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta CHP Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı.
Kent merkezinde parti binasında toplanan CHP Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, burada çocuk istismarı konusunda basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi. Dünyanın her tarafında kadınların aynı haklar için aynı mücadeleyi verdiklerini söyleyen CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, \'\'Bugün artık kabul edilemez boyutlara gelen kadın cinayetleri, güvencesiz çalışan kadınların iş cinayetleri, cinsel yönelimleri nedeniyle öldürülen bireyler, çocuk işçiler, çocuk gelinler, cinsel istismara uğrayan çocuklar olgusu, mücadelenin topyekûn, örgütlü ve dayanışma içinde yapılması gerektiğini bizlere gösteriyor. Kadınları yok sayan, onun emeği ve bedeni üzerinde hak iddia eden bu zihniyete karşı bulunduğumuz her noktada, kadın olmak ortak paydasında örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek mücadele edeceğiz. Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkacağız. Kendi emeğimize ve bedenimize sahip çıktığımız gibi çocuklarımızın da bedenine sahip çıkıyoruz. Bugün gelinen noktada özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları dayanılamaz durumdadır. Bugün milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın esasen kadınlar ve çocuklar için elzem olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

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