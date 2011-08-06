-TOKAT'TA ÇATIŞMA TOKAT (A.A) - 06.08.2011 - Tokat'ın Başçiftlik ilçesi sınırlarındaki ormanlık arazide bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başçiftlik'e bağlı Hatipli Beldesi ile Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyü arasındaki ormanlık arazide arama tarama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri bir grup terörist ile karşılaştı. Güvenlik güçlerinin ''teslim ol'' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmada bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında bölge çembere alındı. Çatışmada bir terörist yaralı olarak yakalandı. Yaralı terörist ambulansla hastaneye sevk edildi. Çatışma bölgesine takviye ekipler sevk edilirken çember altına alınan arazide operasyonlar devam ediyor.