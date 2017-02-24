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Kültür-Sanat

Tokat'ta bulunan Van Gogh tablosu sahte çıktı

2 yıl önce ele geçirilen eserin, Van Gogh'a ait olduğu öne sürülmüştü

24 Şubat 2017 14:51

Tokat'ta Mart 2015'te polis tarafından ele geçirilen Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kayıp olduğu sanılan tablosu, incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gönderildi.

Uzun süredir bekletildiği Tokat'taki müzeden İstanbul'a gönderilen tablo üzerinde yapılan incelemede, tablonun sahte olduğu belirlendi.

Üzerinde 'Mexico P997168', ön yüzündeki metal plaka üzerinde 'Vincent Van Gogh Amsterdam 1882', arka kısmında ise 'Vincent Van Gogh 1882 Orphan Men Standing' ibareleri bulunan tabloyla ilgili hazırlanan rapor Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Takipsizlikle sonuçlanan soruşturma sonrası tablo, taklitlerinin yapılmaması amacıyla yeniden müzeye gönderildi.

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