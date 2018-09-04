Tokat'ta bir öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı, okul yönetimi skandalı örtmeye çalışmakla suçlanıyor

T24

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu'nda A.A.A adlı öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekeçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Okulda görev alan bir öğretmen, okul yönetiminin bu duruma göz yumarak cinsel istismarın üzerini örtmeye çalıştığını savundu.

T24'e bilgi veren öğretmen, olayı "Sınıf öğretmeni bir sınıf dolusu öğrenciyi 1. sınıftan itibaren iki buçuk yıl boyunca istismar etti. Üstelik aynı sınıfta kızı bulunan okulun bir öğretmen kızından istismar durumunu öğrendiğinde, birinci sınıfın sonunda kızının sınıfını değiştirmekle yetiniyor. Ve diğer öğrenciler için istismarın devam etmesine göz yumuyor" şeklinde aktardı.

Diğer meslektaşlarından öğrendiğini belirttiği olayın okulda görev alan bir öğretmenin savcılığa şikâyette bulunmasının ardından adli soruşturmaya konu olduğunu belirten öğretmen, şöyle devam etti:

"Bir gün okulun bodrum katında başka bir öğretmen tarafından suçüstü yakalanıyor. Olayı öğrenen okul müdürü istismarcı öğretmeni sorguladığında 'şeytana uydum' diye itirafta bulunuyor. Ama okul müdürü ve bazı öğretmenler toplantı yapıp istismarcıyı savcılığa bildirmek yerine sahte raporla sene ortasında emekli etmeye karar veriyor. Nitekim bu çirkin olayın üzerini kapatma operasyonu başarıyla tamamlanıyor, adam bir anda emekli ediliyor."

"10 aylık soruşturmadan sonra dava açıldı"

Savcılığın 10 aylık soruşturmadan sonra dava açtığını kaydeden öğretmen şöyle devam etti:

"İstismarcı bir yıldır tutuklu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hiç ses seda yok. Bu konuyla ilgili bir yıl boyunca herhangi bir idari soruşturma bile yürütmedikleri gibi mağdur öğrencilerin hâlâ o okuldaki vicdansız müdür ve öğretmenlerle eğitime devam etmelerine izin veriliyor. Birinci sınıfta istismara maruz kalan bu öğrenciler bu yıl 7. sınıf oldular ve halen adaletin tecelli etmesini bekliyorlar."

Tanık tutanağından: Müdür bey pasif kaldı

Konuya ilişkin olarak savcılık soruşturmasında iki kişi tanık olarak dinlendi. T24'ün ulaştığı, ancak öğrencilerin zarar görmemesi amacıyla aynen yayımlamadığı tutanaklara göre, tanıklardan biri, "Müdür beye bu konuda idari yükümlülüklerini anlattım. İdari soruşturma açmasını, adliyeye konuyu intikal ettirmesi gerektiğini söyledim. Ancak müdür bey pasif kaldı" dedi.

İstismar hakkında bilgi sahibi olan bir öğretmenin, taciz olayının ortaya çıkmasının ardından emekli olan meslektaşına 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiğini de söyleyen tanığın ifade tutanağında şu bilgiler de yer aldı:

"Konu hakkında birçok öğretmenin bilgisi varmış. Birtakım öğretmenler, olay hakkında bilgi sahibi olan öğretmenleri susturmak için çaba sarf etti. 'Konuşmasın kapatalım' şeklinde sözler söylüyor. Hatta bir diğer öğretmen, bu durumdan sonra öğretmen okuldan ayrılınca evine ziyarete geçmiş olsuna gitti."

"Buralardan çekip gidecek"

Savcılık tutanaklarına göre, bir diğer tanık da konuya ilişkin olarak ifadesinde şunları kaydetti:

"Müdür beye, öğretmenin göreve devam etmemesi gerektiğini belirttim. Buna karşılık olarak ara dönemde öğretmeni nereden bulacağımızı söyledi. Ben de iki sınıfı okutabileceğimi ifade ettim ve dönem sonuna kadar iki sınıfın öğretmenliğini yaptım."

"Annesi biliyordu"

"Okul idaresinin olayı yetkili makamlara bildirmemesine anlam veremedim. Nitekim müdür beye sürekli şikâyet etmesi gerektiğni söyledim. Kendisi bana 'Buraları terk edip gidecek' diye cevap verdi. Daha sonra istismara uğrayan öğrencinin annesiyle pazarda karşılaştım. Kızına tacizde bulunduğunu bildiğini söyledi. Hatta benim sınıfıma naklederken bana imada bulunduğunu söyledi. Ancak ben anlamamışım."