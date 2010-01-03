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Yaşam

Tokat'ta askeri araç devrildi: 12 yaralı

Tokat'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 asker yaralandı.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Tokat'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar kara yolunun Gökdere mevkisinde göreve gittikleri öğrenilen askerleri taşıyan araç devrildi.

Kazada, araçta bulunan 12 asker yaralandı. Yaralılar, Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi ile Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
     
Kimlikleri belirlendi

Yaralanan askerlerin astsubay Suat Yıldırım, uzman çavuş Ali Osman Çakır, uzman erbaşlar Ahmet Köse, Murat Turan, Ünal Çelik, Kadir Sarıyıldız, Yüksel Kaman, Mustafa Yükselol, Hacı Yılmaz, Ercan Uysal, Süleyman Akıncı ile aracın sürücüsü er Muhammed Yücel olduğu bildirildi.

Sağlık durumları iyi olan yaralılardan Suat Yıldırım ve Ali Osman Çakır'ın Tokat Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesinde, diğer yaralıların ise Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bu arada, kaza yapan araçta bulunan askerlerin, 7 Aralık 2009'da 7 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı terörist saldırının gerçekleştiği Reşadiye ilçesi yakınlarındaki Sivas'ın Koyulhisar ilçesi kırsalına operasyona gittikleri öğrenildi.

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