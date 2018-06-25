T24 LogoT24 Logo
Politika

Tokat'ta AK Parti'lilerden kutlama

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta AK Partililer, resmi olmayan sonuçlara göre sokaklara dökülerek kutlama yaptı

25 Haziran 2018 01:21

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta AK Partililer, resmi olmayan sonuçlara göre sokaklara dökülerek kutlama yaptı.
AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başladı. Sonuçların açıklamasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı\'nın önde olması üzerine partililer, Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlama yaptı. Partililer meşale yakarken, araçlarla da konvoy yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKAT AK PartililerresmiAK PartililerSeçim Koordinasyon MerkeziSonuçlarınRecep Tayyip ErdoğanCumhurCumhuriyet MeydanıPartililerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24