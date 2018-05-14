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Ekonomi

Tokat'ta 6 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu

14 Mayıs 2018 15:54

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 18 Mayıs’a kadar devam edeceği öğrenildi.

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