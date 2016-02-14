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Yaşam

Tokat’ta 47 gündür kayıp olan çocuklar için 12 kişilik özel ekip

Aileler de çocuklarını gören ve yerini bildirenlere para ödülü vereceklerini açıkladı

14 Şubat 2016 15:02

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 47 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'u arama çalışmaları sürüyor. Çocuklar için 12 kişilik özel ekip oluşturuldu. 


AFAD, polis ve jandarma dalgıçları Kelkit çayında, komando ve ilçe halkından oluşan ekipler ise ormanlık arazi ve metruk binalarda çalışma yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü asayiş, çocuk şube ve güvenlik şubesi personelinden 12 kişilik özel ekip oluşturuldu. 
Aileler de çocuklarını gören ve yerini bildirenlere para ödülü vereceklerini açıkladı.

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