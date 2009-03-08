Tokat'ta 300 çocuk hastanelik oldu

Tokat'ta son 24 saatte 300'e yakın çocuğun, 'yüksek ateş şikayetiyle' hastaneye getirildiği bildirildi.



Kent merkezindeki Karşıyaka Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin acil servisinde yoğunluk yaşanıyor. Gün boyunca 300'e yakın çocuğun yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdukları öğrenildi.



Tek doktorun görev yaptığı acil serviste, yaşanan yoğunluk nedeniyle bir doktor daha görevlendirildi. Çocukların genelinde yüksek ateş ve benzer şikayetlerin görüldüğü bildirildi.



Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Metin Aksoy, gün içinde Karşıyaka Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bir yoğunluğun yaşandığını belirterek, çocukların büyük bölümüne üst solunum yolu rahatsızlığı tanısı konulduğunu söyledi.



Rahatsızlığın genel olarak ılık ve rüzgarlı geçen hava durumundan kaynaklandığını ifade eden Aksoy, başvuru sayısının artması üzerine serviste ikinci doktorun da görevlendirildiğini kaydetti.



