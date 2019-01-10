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Tokat'ta 2 TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 TIR çarpıştı, sürücüler Sedat Özdil (23) ve Murat Çelik (39) yaralandı

10 Ocak 2019 22:18

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 TIR çarpıştı, sürücüler Sedat Özdil (23) ve Murat Çelik (39) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu\'nda, Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas\'tan Tokat yönüne giden Sedat Özdil yönetimindeki 31 ASV 98 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Murat Çelik yönetimindeki 60 VD 009 plakalı buğday yüklü TIR\'a çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çelik yönetimindeki TIR şarampole devrildi, dorsesindeki buğdaylar yolun yanında bulunan tarlaya saçıldı. Kazada, TIR sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler Murat Çelik ve Sedat Özdil, ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
Bu arada Sivas yönüne giden Nazmi Erdemir (53) yönetimindeki 34 VS 7814 plakalı, kapalı kasa araç da şarampole düştü, yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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