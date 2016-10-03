Tokat'ta 15 dönümlük mısırı çaldılar

Tokat'ın Pazar İlçesinde 36 yaşındaki İsa Demirel, 25 dönümlük arazisinde ekili olan mısırların yaklaşık 15 dönümlük kısmının kimliği belirsiz kişiler tarafından biçildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Pazar’da yaşayan İsa Demirel, yaklaşık 6 yıldır kiralayıp bu sene mısır ektiği 25 dönüm araziyi kontrole gitti. Demirel, mısır tarlasına gittiğinde tarlanın orta kısmının biçildiğini görünce büyük şok yaşadı. Yaklaşık 15 dönüm alanın biçerdöver ile biçildiğini gören Demirel, yan tarlalarda bulunan komşularından bilgi aldı. Birileri tarafından tarlasının biçildiğini öğrenen Demirel, polis ve jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Mısır tarlasına cumartesi günü gittiğini söyleyen Demirel, "Geldiğimde yukarıdan itibaren baktım hiç bir şey gözükmüyor. Daha sonra mısır tarlamın biçildiğini gördüm. Yan komşularımla görüştüm. ’Bir kamyon ile biçerdöver buraya geldi’ dediler. Komşularım bizim tarafından biçildiğini zannetmişler. Onun üzerine bir şey söylememişler. Daha sonra araştırdık, hırsızlık olduğunu belirledik ve polise şikayetçi olduk. En az 15 dönümlük alanı biçmişler. Memleketimizde ilk defa böyle bir şey oluyor" dedi.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.