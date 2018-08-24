Tokat'ta 100 yıllık, damadın akrabalarını ıslatma geleneği

Fatih YILMAZ/ARTOVA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Artova ilçesinde yaklaşık 100 yıldır, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde gezdirilen damatların enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları çeşmede ıslatılıyor.

Artova ilçesinde yaşayanlar dedelerinin ve babalarından miras kalan düğün geleneklerini aynen sürdürüyor. İlçede iki gece süren düğünün ikinci günü akşam saatlerinde ilçe merkezinde damat davul ve zurna eşliğinde gezdirilen damat, akrabaları birlikte Aşağı Pınar mevkisine gidiyor. Burada damadın enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları pınarda suya basılarak ıslatılıyor. İlçede Samet (26)- Dilek Bıyık (25) çiftinin düğününde de bu asırlık gelenek devam ettirildi.

\'YILLARDAN BERİDİR YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

İlçelerin kuruluşundan bugüne kadar geleneklerinin devam ettiğini söyleyen, Artova İl Genel Meclisi Üyesi Kamuran Bıyık, \"Damat gezdirme düğünün ikinci gününde başlar. Damat düğünün ikinci günü evinin önünden çıkartılarak Aşağı Pınar diye tabir ettiğimiz bu mevkisine getirilir. Özellikle burada damadın enişteleri suya basılır. Daha sonra da yakın akrabaları, amcaları, ağabeyleri suya girer ve çıkar. Bu düğün eğlencesinin bir parçası. Biz bu adetimizi yıllardan beridir yaşatmaya çalışıyoruz\" dedi.

\'PINARA GELMEYEN DAMAT DAMAT SAYILMAZ\'

İlçe sakinlerinden Musa Özkaya, \"Aşağı Pınar\'a gelmeyen damat, damat sayılmaz. Makam ve mevkisinin bittiği iki yer var. Birisi musalla taşı ikincisi ise bizim Aşağı Pınar dediğimiz yer. Burada para geçmez. Damadın eniştesi, amcaları, dayıları ve yakın çevresi mutlaka suya girmek zorundadır. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır bu adet var. Burada amaç damadın yakınlarına ceza vermek. Bu bir gelenek. Tam tarihini bilmiyoruz ama yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Bu adetimizi yaşatacağız\" diye konuştu.

Damat Samet Bıyık ise, bugüne kadar kendisinin de diğer akrabalarının düğününde suya girdiğini belirterek, \'\'Şimdi sıra akrabalarıma geldi. Onlar da benin için suya girmek zorunda kaldı\'\' dedi.



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