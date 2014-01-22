Tokatspor'dan Drogba'ya teklif

5 Şubat’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı ağırlayacak Tokatspor, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Didier Drogba’nın kente getirilmesini istedi.

Galatasaray karşılaşmasını sosyal etkinlik projesi olarak gördüklerini belirten Tokatspor Kulüp Başkanı Emin Yılar, “Galatasaray yönetimine davetiye gönderdik. Hemşerilerimizin Drogba’yı görmelerine vesile olurlarsa mutlu olacağımızı dili getirdik” dedi.

Galatasaray yönetiminin Tokatspor’un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 7 bin 500 kişilik Gaziosmanpaşa Stadı’ndaki biletlerin büyük bir çoğunluğunun da satıldığı belirtildi.