Tokatspor'da Koray Palaz dönemi

Halil İbrahim YEL / TOKAT, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Tokatspor\'da teknik direktör Ahmet Kazım Ertem\'in istifasıyla boşalan göreve Koray Palaz getirildi.

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Kulübümüz teknik direktör olarak Koray Palaz ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörümüz Koray Palaz\'a başarılar dileriz\" ifadelerini kullandı.

Tokatspor\'da teknik direktörlük görevine getirilen Koray Palaz daha önce Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Alibeyköyspor takımlarında görev yaptı.

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