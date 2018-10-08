Tokatspor'da Ahmet Kazım Ertem dönemi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -Tokatspor, teknik direktörlük görevine Ahmet Kazım Ertem’i getirdi.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Tokatspor, teknik direktör Murat Yoldaş ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Yoldaş’ın yerine göreve Ahmet Kazım Ertem getirildi.

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Tokatspor\'umuza hayırlı olsun. Ahmet Kazım Ertem hocamıza başarılar dileriz. İlk günkü aşk ile şimdi hep beraber yeniden Tokatspor aşkıyla\" ifadelerini kullandı.

Tokatspor\'da teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Kazım Ertem,TFF 3\'üncü Lig\'de Çarşambaspor, Çorumspor, Lüleburgazspor, Anadolu Üsküdarspor, Bafraspor, Kahramanmaraş Belediyespor ve Samsun Kadıköyspor, TFF 2\'nci Lig\'de ise Nazilli ve Niğde Belediyespor takımlarında görev aldı.

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