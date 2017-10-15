Tokatspor-Tuzlaspor: 2-1

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xxx), Anıl Usta (xxx), Kadir Kantekin (xxx)

TOKATSPOR: Vedat (xxx)- Hasan (x), Murat (xx), Yaşar (xx) (Dk.68 Arif xx), Ercüment (xx) (Dk.87 Batuhan), Ali Kemal (xx) (Dk.78 Ömercan xx), Alperen (xx), Enes (xxx), Emre Hasan (xx), Mehmet (xx), Hakan (xx)

TUZLASPOR: Emrah (xx)- Ferhat (xx), Bülent (xx), Gökcan (xx), Sadık (xxx) (Dk.88 Alp), Tevfik (xxx), Hacı Mustafa (xx) (Dk.76 Sertuğ xx), Emre (xx), Osman (xx), Lider (xxx), Berat Ali (xx) (Dk.82 Hakan)

GOLLER: Dk.48 Enes, Dk 81 Ömercan (Tokatspor), Dk.62 Tevfik (Tuzlaspor)

SARI KART: Emre Hasan, Vedat (Tokatspor), Hacı Mustafa (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor kendi sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yendi.

20’nci dakikada Lider ile gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan’ın kaleye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43’üncü dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası içeresin de topla buluşan Sadık kaleye vuruşunda top kaleci Vedat’ta kaldı.

48’inci dakikada Tokatspor atağında ceza sahasında topla buluşan Enes’in kale vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

54’üncü dakikada sağ kanattan Ercüment’in ceza sahası içerisine kestiği ortada topa yükselen Alperen’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

62’nci dakikada Bülent’in ceza sahası içerisine kestiği ortada Tevfik‘in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

81’inci dakikada gelişen Tokatspor atağında Ömercan\'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta top ağlarla buluştu: 2-1.

Maç Tokatspor’un 2-1 üstünlüğü ile sonra erdi.

FOTOĞRAFLI