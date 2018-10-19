Tokatspor, anonim şirkete dönüştü

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akçekaya, kulübün dün itibariyle dernek statüsünden çıkartılarak anonim şirket olduğunu duyurdu.

Tokatspor Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akçekaya, kulübün resmi sosyal medya hesabından, Tokatspor\'un anonim şirket olduğunu duyurdu. Akçekaya\'nın konu ile ilgili açıklamasında, \"Tokatspor\'umuz bugün itibari ile Tokatspor A.Ş. olarak spor hayatına devam edecektir. Kulübümüz artık daha kararlı daha güçlü bir anlayış ile yoluna devam edecektir. Tokat\'ımıza, tüm Tokatlılara ve spor camiamıza hayırlı olsun. Tokat\'ımız ve tüm Tokatlı hemşerilerimiz ve taraftarlarımız bilmelidir ki Tokatspor A.Ş. Tokat\'ındır ve Tokat\'lınındır. Kulübümüzün kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yönetim, futbolcu ve personellere teşekkürlerimizi sunarız. Dün olduğu gibi bugünde yanımızda olan ve yarında yanımızda olacak olan, Tokatspor\'la sevinip Tokatspor\'la üzülen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Taraftarlarımız için, Tokat için Tokat A.Ş. için canla başla çalışacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Daha güçlü bir Tokatspor için 50\'nci Yıl Şerefine yeniden ilk günkü aşk ile hep beraber Tokatspor olacağız\" ifadelerini kullandı.

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