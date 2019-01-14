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Spor

Tokatspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) - TFF 2’inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

14 Ocak 2019 13:55

Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) -
TFF 2’inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.
İlk yarıda 10 mağlubiyet, 6 beraberlik 1 galibiyet alarak ligde 9 puanla sonuncu sırada bulunan Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendirdi.
Bordo-beyazlılar Bayrampaşa Belediyespor\'dan Ahmet Arı, Anadolu Selçukspor\'dan Vedat Saygı, Niğde Anadolu\'dan Ömer Kandemir, Sancaktepe Belediyespor\'dan Onur Alkan, Osmanlıspor\'dan Ömer Alp Kulga ve Ankaragücü\'nden Timur Kosovalı\'yı kadrosuna kattı.

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