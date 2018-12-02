Tokatspor - Şanlıurfaspor: 1- 1 

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Hüseyin Can (xxx), Osman Baruk (xxx)

TOKATSPOR: Akın (xx) - Hasan (xx) (Dk.46 Ramazan xx), Emrah (xx), Azad (xxx), Berat (xx), Erhan (xx), Noyan (xx), Anıl (xx), Bekir (xx) (Dk.71 Barış xx), Recep (xxx), Bilal (xx),

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci (xx) - Samet (xx), Aykut (xx), Harun (xx), Oğuzhan (xx), Sercan (xx) (Dk. 64 Benhur xx), Mehmet Taşcı (xx), Halil İbrahim (xx), Cebrail (xx), Fevzi (xxx) (Dk.79 Selim), Doğan (xx) (Dk.56 Ömer Bozan xx)

GOLLER: Dk.90 (Tokatspor)- Dk.45 Fevzi(penaltı) (Şanlıurfaspor)

KIRMIZIKARTLAR: Dk.90 Azad (Tokatspor)- Dk.85 Benhur (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Bekir, Emrah (Tokatspor) - Samet, Selim (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Şanlıurfaspor ile 1- 1 berabere kaldı.

20\'nci dakikada Bilal\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45\'inci dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahası içerisinde Anıl\'ın eline topun değmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Fevzi\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

85\'inci dakikada Şanlıurfaspor atağında topla buluşan Benhur ceza sahası kaleci Akın\'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90\'ıncı dakikada Tokatspor adına Recep\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Azad\'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

Maç 1-1 berabere sona erdi.

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