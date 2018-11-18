Tokatspor - Pendikspor: 1-3 

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Sezgin Altun (xxx), İlker Ayten (xxx)

TOKATSPOR: Cüneyt (xx) - İsa (xxx), Gökalp (xx), Erhan (xx), Barış (xx) (Dk. 67 Enes xx), Azad (xx), Anıl (xx), Bekir (xx) (Dk. 46 Recep xxx), Berat (xx), Noyan (xx), Bilal (xx) (Dk. 67 Emin xx)

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xxx) - Mehmet Zahit (xxx), Berk (xxx) (Dk. 52 Ahmet xx), Fatih (xx), Erdinç (xx), Berkan (xxx), Mahmut (xx) (Dk. 70 Oktay xx), Gökhan (xx)( Dk. 73 Okan xx), Ozan (xxx), Mehmet Alaeddinoğlu (xx), Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 78 Erhan (Tokatspor), Dk. 29 Berk, Dk. 80 Berkan, Dk. 86 Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Cüneyt, Gökalp, İsa, Berat (Tokatspor) - Berkan, Ozan, Mehmet Alaeddinoğlu, Berk (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Pendikspor\'a 3-1 mağlup oldu.

29\'uncu dakikada Berkan\'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Berk topu ağlarla buluştu: 0-1

42\'nci dakikada Tokatspor atağında ceza sahasın dışında topla buluşan Erhan\'ın sert vuruşunda top kaleci Mehmet\'e kaldı.

78\'inci dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahasında topla buluşan Erhan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

80\'inci dakikada sol kanattan Ahmet\'in ortasında ceza sahası içerisinde Berkan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

85\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Mehmet Alaeddinoğlu ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma konuk Pendikspor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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