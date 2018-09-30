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Spor

Tokatspor - Fethiyespor: 0-0

Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA) STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Hasan Kaçar (xxx), Turgut Evran (xxx), Murat Taşçıkar (xxx) TOKATSPOR: Akın(xxx)- Emrah (xx), Azad (xx), Berat Tosun (xx), Barış (xx) (Dk

30 Eylül 2018 21:42

Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Hasan Kaçar (xxx), Turgut Evran (xxx), Murat Taşçıkar (xxx)
TOKATSPOR: Akın(xxx)- Emrah (xx), Azad (xx), Berat Tosun (xx), Barış (xx) (Dk.14 Recep xxx), Erhan (xx) (Dk. 56 Enes xx), Anıl (xx), Bekir (x) (Dk. 82 Berk xx), Berat Çetinkaya (xx), Ramazan (xx), Bilal (xx), 
FETHİYESPOR: Fatih (xxx)- Erdi (xx), Kağan (xx), Emrullah (xx) (Dk. 70 Halil İbrahim x, Dk.86 Alican xx)), Alper (xxx)( Mahmut xx), Onur (xx), Yiğit (xx), Kazım (xx), Fethi (xx), Ramazan (xx), Hakan (xx)
SARI KARTLAR:  Bekir, Azad, Anıl (Tokatspor) - Ramazan, Kazım (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Tokatspor sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere bitti. 

26\'ncı dakikda gelişen Tokatspor atağında  Recep\'in kale çizgisine 40 metre uzaklıktan çektiği sert şurtta kaleci Fatih\'in son anda müdahalesi ile auta çıktı. 
52\'nci dakikada Onur ile gelişen Fethiyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alper\'in vuruşunda top auta çıktı. 
Karşılaşma 0-0\'lık skorla sona erdi. 

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