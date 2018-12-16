Tokatspor - Fatih Karagümrük: 0- 1

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) -



STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Egemen Savran

TOKATSPOR: Akın - Emrah, Azad, Bekir ( Dk.75 Berat Tosun), Noyan, Muhammed, Anıl (Dk. 53 İsa), Berat Çetinkaya, Recep (xx)(Dk63 Barış xx), Ramazan (xx), Bilal (xx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık (xx)- Abdulhamit (xxx), Fatih (xx), Yiğitcan (xx), Bilal (xx), Murat Türkkan (xx), Ufuk (xx), Selçuk (xx) (Dk.89 Gökay), Erkan (xxx), Youssef (xxx) (Dk. 76 Ramaza xx), Serdar (xx) (Dk 80 Emir)

GOL: Dk. 33 Erkan (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Anıl, Recep, Azad, İsa, Berat Çetinkaya (Tokatspor), Youssef (Fatih Karagümrük)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Fatih Karagümrükspor\'a 1-0 mağlup oldu.

14\'üncü dakikada Tokatspor atağında Berat\'ın ceza sahası içerisinde sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

33\'üncü dakikada gelişen Fatih Karagümrükspor atağında topla buluşan Erkan\'ın ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

71\'inci dakikada Barış\'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bilal\'ın vuruşunda top kaleci Tarık\'a çarptı. Tekrar barışın vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma konuk Karagümrükspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)