Tokatspor - Etimesgut Belediyespor:0-3

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hasbi Dede (xxx), Yakup Bulut (xxx), Hasan Erdoğan (xxx)

TOKATSPOR: Akın (xx) - Azad (xx), Hasan (xx), Gökalp (xx), Çağrı (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Erhan (xx), Enes (xx), Ramazan (xx) (Dk. 46 Bekir xx), Berat (xx), Recep (xx) (Dk. 74 Emrah xx), Barış (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Sabri (xx), Mikail (xx), Burak (xx) (Dk. 89 Eyüpcan xx), Erçin (xx), Alaettin (xx), Samet (xx), Caner (xx) (Dk. 64 Ahmet Kaan xx), Ömer (xx), Akın Akman (xx) (Dk. 67 Muhammet xx), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 23 Burak (P), Dk. 47 Akın Akman, Dk. 89 Ahmet Kaan, (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Erhan, Bekir, (Tokatspor) - Mikail, Ahmet Kaan, (Etimesgut Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 88 Azad, (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Etimesgut Belediyespor ile karrşılaştı. Karşılaşmadan misafir takım Etimesgut Belediyespor 3-0 galip ayrıldı.

12\'inci dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Etimesgut Belediyespor oyuncusu Akın\'ın şutu Tokatspor kalecisi Akın İsmail tarafından kurtarıldı.

23\'üncü dakikada Tokatsporlu Enes\'in rakibi Erçin\'e ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası hakem Hasbi Dede penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Etimesgut Belediyespor\'lu Burak kullandığı penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi.0-1

47\'nci dakikada Etimegut Belediyespor atağında Tokatspor ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda topla bulaşan Akın topu ağlarla buluşturdu.0-2

89\'uncu dakikada gelişen Etimesgut Belediyespor atağında köşe vuruşundan gelen topa kafa ile vuran Ahmet Kaan topu ağlar ile buluşturdu.

Karşılaşma konuk ekip Etimesgut Belediyespor\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

