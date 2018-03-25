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Tokatspor - Etimesgut Belediyespor: 1 -2 

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Ali Zağlı (xxx), Fatih Söyler (xxx) , Emir Erey İyisoy (xxx) TOKATSPOR:  Akın İsmail (xx) - Hasan (xx), Yaşar (xx), Ercüment  (xx) ( Dk

25 Mart 2018 20:09

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Ali Zağlı (xxx), Fatih Söyler (xxx) , Emir Erey İyisoy (xxx)
TOKATSPOR:  Akın İsmail (xx) - Hasan (xx), Yaşar (xx), Ercüment  (xx) ( Dk.73 Recep xx), Ömercan (xx), Alperen (xxx) (Dk.72 Teoman xx), Enes (xx), Mehmet (xx), Nezir (xxx), Emin (xx) (Dk.86 Murat ), Hakan (xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan(xx)- Sabri (xx), Ömer (xx), Eser (xx),  Halil İbrahim (xx) (Dk.79 Berat xx), Caner (xxx), Erçin (xx), Fatih Selimhan (xx), Alaettin (xxx) Mehmet Fuat (xxx) (Dk.89 Yaşar) , Mehmet Bektaş (xx) (Dk.84 Rıdvan )
GOLLER: Dk.33 Nezir (Tokatspor), Dk.32 Caner, Dk.68 Mehmet Fuat (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ercüment, Ömercan (Tokatspor) Eser, Berat (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk 76 Mehmet (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 28\'nci haftasında Tokatspor, kendi sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor’a 2- 1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
22’nci dakikada Tokatspor atağında ceza sahası dışından çekilen sert şut kaleci Hasan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.
32’nci dakikada gelişen Etimesgut atağında ceza sahası içerisinde Caner’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0- 1
33’üncü dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nezir’in sert vuruşunda top ağlarla gitti. 1 - 1
66’nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nezir’in vuruşunda top kaleci Hasan’da kaldı.
68’inci dakikada Etimesgut Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fuat’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1- 2
76’ncı dakikada Mehmet, orta saha içerisinde Sabri’ye yaptığı hareketle 2’nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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