Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) -

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hasbi Dede (xxx), Sedat Yavanoğlu (xxx), Kenan Özcan (xxx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (xxx) - Ömer Kandemir (xx), Emrah (xxx) - Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Muhammed (xx), Bilal (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Noyan (xxx), Erhan (xx) (Dk. 83 Vedat ), Recep (xxx) (Dk. 63 Onur xx), Timur (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet Önal (xx) - Muhammed Oğuzhan (xxx), Ahmet (xx), Ramazan (xx), Mustafa (xx), Emre Alan (xx), Salih (xxx), Muhammet Emin (xx), Veysel (xx), Oktay (xx) Halil (xx)

GOLLER: Dk. 36, Dk. 46 ve Dk. 60 (P) Timur, Dk. 48 Noyan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Ömer Kandemir (Tokatspor) Salih, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği)

36\'ncı dakikada ceza sahası içerisinde gelişen Tokatspor atağında karambolü değerlendiren Timur Tokatspor\'u öne geçirdi: 1-0.

46\'ncı dakikada Tokatspor\'da Recep\'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı değerlendiren Timur topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

48\'inci dakikada Darıca Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde gelişen Tokatspor atağında Timur\'un açtığı ortayı Noyan gole çevirdi ve takımı adına 3\'üncü golü atan isim oldu: 3-0.

60\'ıncı dakikada Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde Timur rakibi Muhammed tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Timur\'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0 .

Maç Tokatspor\'un 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)