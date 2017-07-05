Tokat'ın Erbaa İlçesinde trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Bugün saat 07.30 sıralarında Tokat'ın Yukarı Çandır Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.



26 yaşındaki Murat Ateş, yönetimindeki 35 MRT 69 plakalı otomobil ile İzmir’den Erzurum’a giderken direksiyon kontrolünü yitirince araç bariyerlere çarpıp altgeçide uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Ateş ve eşi 22 yaşındaki Gamze Ateş’in kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

Kazada yaşamını yitiren Murat-Gamze Ateş çiftinin 3 yaşındaki kızları İrem Ateş ile birlikte sürücünün kardeşi 29 yaşındaki Selami Ateş, eşi, 27 yaşındaki Ruken Nilay Ateş, oğlu 10 yaşındaki Murat Ateş, 5 yaşındaki kızı Zehra Ateş ve 3 yaşındaki kızı Esmanur Ateş, yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Zehra Ateş de, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Murat ve Gamze Ateş çiftinin cesetleri de incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.