Tokat'a şehit ateşi düştü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- ŞIRNAK\'ta şehit düşen Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu\'nun (29) acı haberi, Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, gelecek ay sonunda düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şırnak\'ın Güneyçam bölgesinde PKK\'lı teröristlerle saat 04.00 sıralarında çıkan çatışmada Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu şehit oldu. Acı haber, şehidin Erbaa\'ya bağlı Karayaka beldesinde oturan babaevine ulaştı. Beldede yaşayan Ahmet-Abide Uslu çiftine oğullarının şehit olduğunu Kaymakam Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım bildirdi. Haberi alan anne baba ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İki kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu\'nun boynuna sarılıp \"Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık\" diyerek gözyaşı döktü.

Bugün kente getirilecek Şehit Özel Harekât Polisi Said Uslu\'nun cenazesinin, akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



