Tokat yiyen emniyet müdürüne takdirname!

Erzurum'da çevreye rahatsızlık veren, kentte ‘Rambo’ olarak tanınan 36 yaşındaki Burhanettin Narin'i karakola götürmek isterken şiddetli bir tokat yiyen ve hiçbir tepki göstermeyen merkez Yakutiye İlçesi Emniyet Müdürü Alpaslan Bilsel'e, Vali Sebahattin Öztürk takdirname verdi.



Geçen 20 Ağustos'ta, ‘Rambo’ lakaplı Burhanettin Narin, Yenikapı Caddesi'nde çevreye rahatsızlık vermeye başladı.



Olay yerine giden Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tanıdıkları Burhanettin Narin'i sakinleştirmeye çalıştı.



Nuri Alço taktiği ile sakinleştirildi



Daha önce 2 polisi bıçaklayan Narin'in çevresi kısa sürede 90 kadar polis tarafından sarıldı. Saldırganlaşmaya başlayan Narin'e içerisine uyku ilacı atılan kola verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.



Müdüre tokat attı



Hastaneye götürülmesi konusunda ikna edilmeye çalışılan Narin, bu sırada kendisine yaklaşan Yakutiye İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Bilsel'e sert bir tokat attı. Çevrede toplananların gözü önünde yediği tokadın etkisiyle şoke olan Emniyet Müdürü Bilsel, hiçbir şey olmamış gibi davrandı.



Olgunluğunu bozmayarak tokata karşılık vermeyen 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Bilsel, Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur'un teklifi üzerine Vali Sebahattin Öztürk tarafından takdirname ile ödülmlendirildi. Polis- halk ilişkilerine olumlu katkıda bulunması, personele örnek olması nedeniyle Bilsel'e takdirname verilmesi sırasında İl Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur da hazır bulundu.