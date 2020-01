Tokat Valisi havalanmak isterken yerde yuvarlandı

Tokat Valisi Cevdet Can, Turhal'da düzenlenen yamaç paraşütü yarışması öncesi, eğitmen Alim Yıldırım ile birlikte uçmak istedi. Vali Can, yamaç paraşütü ile havalanmayınca düşüp sürüklendi.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde bulunan 1200 metre yüksekliğinde Mercimek Tepesi'nde 'Mercimek Tepe Xc Open 2014' isimli Türkiye şampiyonası düzenlendi. 73 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular yamaç paraşütünde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edebilmek amacıyla birbirleri ile yarıştı. Yarışmaya Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Turhal Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Türk Hava Kurumu Başkanı Veli Gökyıldız ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

DHA'da yer alan haberde yarışma öncesi düzenlenen konuşmalarda yarışma hakkında bilgi verildi. Saat 12.30'da başlayacak yarışma öncesi sporcular deneme uçuşu yaptı. Bu sırada protokolde bulunan Vali Cevdet Can ile AKP Milletvekili Zeyid Aslan, eğitmen paraşütçü hocaları ile birlikte uçmaya karar verdi.

Vali yerde yuvarlandı

Vali Cevdet Can, sporcuların uçuş yaptığı alana geldi. İlk kez yamaç paraşütü ile uçacağını söyleyen Vali Can'a, 20 yıllık yamaç paraşütü eğitmeni Alim Yıldırım eşlik etti. Uçuş öncesi gerekli ekipmanları takan Vali Can'a, eğitmen Alim Yıldırım yapması gerekenleri anlattı. Bir süre sonra ön tarafta bulunan Vali Can ile arkasında bulunan eğitmen Alim Yıldırım koşmaya başladı. Ancak bir süre sonra Vali Can ile eğitmen Alim Yıldırım havalanamayınca koşar adımların ardından düşüp yuvarlandı. Görevliler hemen Vali Can'ın yanına giderek yardımcı olup ekipmanları üzerinden çıkarttı. Vali Can'ın bu sırada elbiseleri yırtıldı. Kazanın ardından 'geçmiş olsun' dileklerini kabul eden Vali Can'a sporcular 'Bir daha' diye slogan atarak destek verdi. Alandan ayrılan Vali Can, "Bu sporda zorlukla beraber iyi bir tekniğe sahip olması gerektiğini tekrar gördük" dedi. Vali Can'ın bu kazasının ardından Milletvekili Zeyid Aslan da uçmaktan vazgeçerek alandan ayrıldı.