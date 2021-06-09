Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Tokat'ta özel bir şirkete ait antimon maden ocağında göçük altında kalan işçi Sadık Kültür (39), yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Elalmış köyünde bulunan antimon maden ocağında meydana geldi. İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür, maden ocağında çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ocaktaki diğer mesai arkadaşları tarafından göçük altından yaralı çıkarılan Kültür, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık Kültür, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Madende çalışmalara ara verildi

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

Göçükte yaşamını yitiren Sadık Kültür'ün cenazesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Kültür, ilçeye bağlı Kazancı köyünde toprağa verildi. (DHA)