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Tokat'ta içinde yanıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu bir binada yangın

19 Ocak 2020 07:26

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeni Yurt Mahallesi'ndeki 2 katlı Yazmacılar Hanı’nda saat 05:30 sıralarında yangın çıktı. Hanın çatı kısmında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. Ekipler, çatı ve üst katın tamamen alevlere teslim olduğu yangına müdahale etti.

Yazma boyamak için kullanılan boya ve yanıcı maddelerin zaman zaman patlaması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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