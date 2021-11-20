Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Düzce ve Erzurum depremlerinden sonra bu sabah 10.02'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 1 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.37 kilometre olarak açıklandı. Bölgede saat 10.03'te ise 3.5 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti.

4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.