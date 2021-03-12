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Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı

12 Mart 2021 17:20

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, artan vaka sayıları nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 2 mahalle ile 1 beldenin karantina süresi, 10 gün uzatıldı. Tepekışla köyünde uygulanan karantinanın ise salı gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 6 Mart’tan itibaren karantinaya alınan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka beldesindeki karantinayı 10 gün daha uzatma kararı aldı. Bu yerleşim yerleriyle birlikte karantinaya alınmasına karar verilen Tepekışla köyünde ise uygulamanın 16 Mart Salı günü itibarıyla kaldırılması, ilçe genelinde kapatılan semt pazarlarının da açılması kararlaştırıldı.

 

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