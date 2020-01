Tokat 'omuz halayı' UNESCO yolunda

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kadınlara verilen değeri anlatan kente özgü \'omuz halayı\'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girmesi için çalışma başlattı.

Tokat yöresinde yüzyıllardır sergilenen \'omuz halayı\' oyunu izleyenlerin dikkatini çekiyor. Yöresel kıyafet giyen kadın ve erkeklerin bir arada oynadığı oyun, Tokat insanının her işinde kendisine yardımcı olan kadınlarına vermiş olduğu değeri ve onu baş tacı etmesini anlatıyor. Halay sonunda kadınlar erkeklerin omuzuna çıkarak, tamamlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü omuz halayının 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi için dosya hazırladı. Hazırlanan dosya müdürlük tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Miras Listesi uzmanlarına gönderildi.

\'CUMHURİYET DÖNEMİNDE GELİŞEN BİR DURUM\'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, \'Omuz Halayı\'nın Tokat’ın çok zengin halay kültüründen biri olduğunu söyledi. Çakır, şöyle konuştu:

\"Kadınların omuza alınmasının Cumhuriyet döneminde gelişen bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü kültürel geleneklerimizde folklorumuzda kadın ve erkeklerin birlikte halay çekmesi özellikle Osmanlı döneminde mümkün gözükmemektedir. Cumhuriyet dönemine geçtiğinde kadın ve erkeklerin birlikte halay çekmeye başlamasıyla daha önceden erkeklerin ya da çocukların omuza alınması yerini kadınların omuzlara alınması şeklinde yerini almıştır. Bu da çok önemli bir anlam ifade ediyor. Her yerde söyleniyor, kadınlar analarımızdır, bacılarımızdır, biz onları yüceltiriz. \'Cennet, anaların ayakları altındadır\' Hadis-i Şerifi de bizim için çok değerli bir mesaj içerir.\"

\'OMUZ HALAYININ BENZERİ YOK\'

Omuz halayının Türkiye\'de benzeri olmadığını, Tokat’ın tanıtımı için UNESCO Dünya Miras Listesi’ne başvurularını yaptıklarını söyleyen Çakır şöyle dedi:

\"Şehrin tanıtımında yer almasını sağlamak hem de olduğu gibi formunu korumak için UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için bu yıl bakanlığımıza müracaat ettik. Eğer kabul görürse dosya bakanlığımızın uzmanları tarafından işlenecek. Biz üzerimize düşen dosyayı oluşturduk. Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Miras Listesi uzmanı arkadaşlara gönderdik. Ülkemizde o komisyon yılda 2 kez toplanıyor ve ona göre çalışmalar yapılıyor. Bu komisyonun ilki şubat ayında ikincisi ise, eylül veya ekim ayında olacak. Eğer Dünya Kültür Miras Listesi’ne girecek olursa bizim için çok büyük bir kazanım olacak. Dünya çapında tanınırlığı, bilinirliği artırmış ve her yerde Tokat ismini omuz halayı ile tanıtmış olacağız. Aynı zamanda omuz halayını yaşatıp korumaya da almış olacağız. İkisi birbirini desteklemiş olacak. Tokat için önemli bir kazanım olacak diye düşünüyorum.\'\'



FOTOĞRAFLI