Tokat'ın Turhal ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Akçatarla köyü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Turhal ilçesine bağlı Akçatarla köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Akçatarla köyünde ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 16.08.2020 Pazar günü saat 18.00'den itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. (DHA)