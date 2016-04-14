Tokat Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Tokat'ta evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Tamer Ertürk, akşam saatlerinde görev yaptığı Uzunburun Emniyet Müdürlüğü binasındaki odasında kalp krizi geçirdi. Bir süre sonra mesai arkadaşları tarafından fark edilen Tamer Ertürk, müdürlüğe çağrılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre kalp mesajı uygulanan Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, Ertürk için yarın görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapılacak. Ardından ise cenaze memleketi Amasya'ya gönderilerek burada toprağa verilecek.

Ertürk, Reşadiye ilçesinde kaybolan ve halen bulunamayan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın arama çalışmaları kapsamında ilçede uzun süre görev yapmıştı.