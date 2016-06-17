Tokat Belediyesi'nden iftar yemeğinde 150 kişinin zehirlenmeyle ilgili açıklama

Tokat'ta Belediye tarafından önceki gün verilen iftar yemeğinin ardından çok sayıda kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Belediye açıklamasında şu ana kadar 150 kişinin etkilendiği belirtilerek 'Olaydan büyük üzüntü duymaktayız" denildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Fatih Yılmaz'ın haberine göre, Tokat Belediyesi önceki gün Ali Paşa Mahallesi sakinlerine iftar verdi. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. İftar yemeği menüsü kavurma, pilav, çorba, kadayıftan oluştu. Gece saatlerinde iftara katılanlardan bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Yetkililer önce Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde 10, Tokat Devlet Hastanesi'nde ise 60 olmak üzere toplam 70 kişinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındığı belirtti.

"Hastaneye müracaat eden kişi sayısı 150"

Bu olay sonrası Tokat Belediyesi tarafından bu sabah yazılı bir açıklama yapıldı. Mahalle iftarı sonrası karın ağrısı, ishal ve kusma belirtileri ile hastanelerin acil servislerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile müracaat edenler olduğu belirtilerek, 'Şu an itibariyle karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere müracaat eden kişi sayısı 150 civarındadır. Sağlık yetkililerinden aldığımız bilgilere göre; gelen şikayetlerin vatandaşların sıvı kaybından kaynaklı halsizlik, karın ağrısı belirtileri olduğu ve hastalara sıvı kaybını giderici serum tedavisi uygulanarak taburcu edildiği bildirilmiştir' dendi.

İftar programlarına ara verildi

Olayın ortaya çıkmasından sonra İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tokat Gıda Kontrol Laboratuvarı yetkilileri tarafından belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemeklerden numunelerin incelenmek üzere alındığı belirtilerek, 'Araştırmanın sonucunu alana kadar mahalle iftarlarına bir süre ara vermeyi uygun görmüş bulunmaktayız. Halkımıza ikram edilen yemekler Belediye Sosyal Tesislerinde tecrübeli aşçılarımız tarafından kendi imkanlarımızla hijyen koşullarında pişirilmektedir. Pişirilen yemekler halkımıza kapalı olarak ikram edilmektedir. Yemekte ikram edilen su, kapalı bardak usulü sunulmaktadır. Bu yıl ile birlikte üç yıldır Tokat halkımızla mahalle iftarlarını sürdürmekteyiz. Şuana kadar yaklaşık 80 bin kişiye yemek ikram edilmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Halkımızın sağlığını korumak bizler için her şeyin üzerindedir. Kardeşlik ve komşuluk hukukumuzu geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz mahalle iftarımızda böyle bir olayla karşılaşmamızdan dolayı Belediye olarak büyük üzüntü duymaktayız. Olaydan etkilenen değerli Tokatlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, herhangi bir ciddi vaka olmamasının en büyük tesellimiz olduğunu belirtir, Hayırlı Ramazanlar dileriz" ifadelerine yer verildi.