'Tokalaşmayan kadın öğretmen haksız'

Hollanda'da yüksek mahkeme, erkek meslektaşlarıyla tokalaşmayı inançları gereği kabul etmediği gerekçesiyle Müslüman kadın öğretmeni işten çıkaran okul yönetiminin kararını haklı buldu.



Yüksek Mahkeme bugün açıklanan kararında daha önce bu konuda yerel mahkemenin, okul yönetimini haklı bulan kararını onayladı.



Utrecht kentindeki "Vader Rijn College" adlı orta dereceli okula 2005 yılında işe alınan Müslüman kadın ekonomi öğretmeni işe başlamadan önce okul yönetimine elektronik posta ile inançları gereğince erkek öğretmen ve öğrencilerle tokalaşmayacağı uyarısında bulunmuş ve okul daha sonra öğretmenin sözleşmesini iptal ederek işten çıkarmıştı.



Öğretmen, işten çıkarılmaya karşı önce Eşit Muamele Komisyonu'na daha sonra da yerel idari mahkemeye başvurmuştu. (AA)

