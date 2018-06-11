Tokalaşma savaşının galibi Macron oldu; Trump'ın elinde parmak izi çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kanada’da düzenlenen G7 zirvesindeki el sıkışması sosyal ağ kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı. İkili görüşmelerde sık sık tokalaşma polemiğine giren iki siyasetçinin mücadelesinden bu sefer Fransa Cumhurbaşkanı galip ayrıldı.

The Telegraph'ın aktardığına göre zirvede bir araya gelen iki lider, ‘doğru şeyler söyledi, ancak tokalaşmaları, ikisinin kesinlikle aynı frekansta olmadıklarını gösterdi'. Habere göre önce Macron, Trump'ın dirseğini kavradı, ardından tokalaşmak için elini uzattı. ‘O benim dostum' diyen Trump da elini uzatınca Macron, ABD liderinin elini sıkıca tuttu ve uzun süre bırakmadı. Trump nihayet elini kurtardığında elinin üzerindeki parmak izi objektiflere yansıdı.

Gazeteci Chungyan Chow, “Güçlü el sıkışmasıyla ünlü olan Trump, Emmanuel Macron'un kurbanı oldu. Bakınız, Fransız zavallı Donad'ın elinde nasıl bir iz bıraktı” yorumunda bulundu. UnsilentMajority adlı kullanıcıysa, “Macron, G7 zirvesindeki el sıkışma sırasında Trump'a neler düşündüğünü kesinlikle hissettirdi” ifadelerini kullandı. Nick Wenmaekers, “Macron el sıkışma oyununu kazandı” diye yazdı.

ABD'li analist Susan Hennessey ise, “Trump'a karşı konulabilir ve aynı zamanda Macron'un gösterişli maçoluğu, nahoş ve yapıcılıktan uzak bir hareket olarak görülebilir” ifadelerini kullandı.

Donald Trump usulü tokalaşma 3 aşamadan oluşuyor.

Birinci aşamada Trump, rakibinin eline kenetlenerek onu kavrıyor. Bu, Trump’ın görüşme esnasında hakimiyetini rakibe kabul ettirmesinin ilk adımı.

İkinci aşamada ise Trump, sıkıca kavradığı rakibinin elini hızla kendisine doğru çekiyor. Bu adımda “gücünü” rakibine kabul ettirme motivasyonu ile hareket eden ABD Başkanı, ani el hareketleri ile rakibinin neye uğradığını şaşırmasına sebebiyet veriyor. Bu adım birçok yönüyle bilek güreşi sporuna benzetiliyor.

Son aşamada Trump, tokalaştığı rakibinin ve hala tokalaşma esnasında olan sağ elinin üstüne boşta olan sol eliyle vurarak “samimiyetini” sunuyor. Bu yöntemle rakibine hem hakimiyetini, hem gücünü, hem de samimiyetini sunan Trump, daha görüşme başlamadan şahsına münhasır tokalaşmasıyla “diplomatik bir zafer” elde etmiş oluyor.

