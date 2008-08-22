Fazla kilolardan kurtulmak için son dönemlerde çare olarak görülen ve tokluk hissi veren zayıflama bantlarının oruçluyken kullanımının sakıncalı olmadığı öne sürüldü.

Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının "Alo Fetva" hattına da oruçla ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu sorular arasında en güncel olanını ise "tokluk veren bantlar" oluşturuyor.



"Tok tutan bant oruç bozar mı? Oruca hile karıştırılmış olur mu?" şeklindeki soruları cevaplayan din adamlarına göre, dinen hiçbir sakınca bulunmuyor; çünkü bu bantlardaki bitkisel maddeler her ne kadar kana karışsa da yenilen içilen bir şey olmadığı için sakıncalı değil. Vücut gıda almıyorsa, yani yenilen içilen herhangi bir gıda maddesi söz konusu değilse bant takmada da sakınca yok."

Din adamları, "Tokluk bandıyla oruca hile karıştırılmış olur mu?" şeklindeki soruyu ise 'oruç tutmak her ne kadar aç kalıp, aç insanların halinden anlamaya vesile olsa da bu ibadet sadece aç kalmak için değil, Allah'a kulluk görevini yerine getirmek içindir' şeklinde yanıtlıyor."



Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Yavuz ise bir kişinin bir başka kişiden fetva almadan önce kendini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Duş almak, cilde merhem sürmek nasıl orucu bozmazsa tokluk bandının da bozmayacağını" söyledi.

Adana İl Müftüsü Mehmet Barış da ibadette en önemli unsurun kişinin niyeti olduğunu belirterek, "Oruç, bir yerde vücudu terbiye etmektir. Tokluk bandını takanlar da aynı amaca hizmet ediyor. Bu nedenle sakıncalı değil" dedi.

