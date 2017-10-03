Tohumlar kuyularda saklanıyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un birçok köyünde atalardan kalma asırlık gelenekler sürdürülüyor. Köylüler buğday ve arpa hasatı yaptıktan sonra ihtiyaç fazlası ürünleri gelecek bahar aylarında ekimi yapacakları buğday ve arpa tohumlarını açtıkları taş, toprak kuyulara doldurarak saklıyor.

Her evin önünde 3-7 kuyu açıldığını belirten Mollakent Köyü sakinlerinden Saadettin Aycan, kuyuların ürünleri fareden koruduğu gibi ambarlarda yer kaplamadığını söyledi. Yaklaşık 4 metre genişliğinde 5- 7 metre uzunluğunda değişen tohumları toprak veya kevke taştan yaptıkları kuyulara doldurdukları belirten Aycan, tohumları gelecek yılın Nisan ayında ekmek için kuyulardan çıkardıklarını belirtti. Aycan, \"Atalardan kalan bu geleneği sürdürüyoruz. Tohumları kuyuda saklamanın bir nedeni de çok yer kaplaması. Yöreye özgü Kevke taşı veya topraktan yapılan kuyunun içine naylon serip ürünü doldurduktan sonra ağzına taş bırakıyoruz ve üzerini toprakla örtüyoruz\" diye konuştu.

Köyde açılan kuyuların asırlar önce yapıldığını ve çok sağlam olduğunu söyleyen Beldenin eski Belediye Başkanı Saadettin Aycan, Mollakent Köyü dışında çevre köylerde de bu geleneğin sürdürüldüğünü, her bir kuyunun ortalama 200 teneke buğday aldıgını belirtti.



FOTOĞRAFLI