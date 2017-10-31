Tohumculuk sektörü, 2023 yılı üretim hedefini 1.5 milyon tona yükseltti

ANKARA, (DHA) - 2023 yılı hedeflerini 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olarak belirleyen tohumculuk sektörü, hedef büyüttü. 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimi, 2016 yılında 958 bin tona yükselerek yüzde 560 arttı.

Ülke genelinde yaklaşık 40 bin üyesi bulunan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, \"Sektör olarak ilk belirlediğimiz hedef 2023 yılında 1 milyon ton sertifikalı tohuma ulaşmaktı. Kamu ve yerli tohumcularımızın üstün gayretleriyle bu hedefe önceden ulaştık. Bizi gururlandıran bu gelişme sayesinde 2023 yılı hedefimizi 1.5 milyon ton tohum üretimine yükselttik\" dedi.

Türkiye\'nin stratejik bir sektör olan tohumculukta önemli bir ihracatçı konumunda olduğunu ifade eden TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, tohumda dışa bağımlı olduğumuz, \'Türkiye, tüm tohum ihtiyacını İsrail\'den alıyor\' şeklinde yanlış bir inanış var. Aksine Türkiye artık İsrail\'e tohumluk ihraç eder konuma geldi. 76 ülkeye tohum satıyoruz\" dedi.

En çok tohum ihraç ettiğimiz ilk beş ülkenin Ukrayna, Macaristan, Fransa, Romanya ve Rusya olduğunu belirten Yılmaz, \"2002 yılında 17,3 milyon USD olan tohum ihracatımız 153,5 milyon USD\'ye ulaşarak son 15 yılda 8 kat arttı. 2017 yılı tahmini hedefimiz yüzde 10 büyüme ve bu hedefimize de ulaşacağımıza inancım tam. 29 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında sektörümüzün en önemli uluslararası fuarı Growtech Eurasia Antalya Tarım Fuarı\'na katılacağız. Hem TÜRKTOB hem de sektör olarak desteklemekte olduğumuz Growtech Eurasia\'da tüm alt birliklerimizle birlikte çifçilerimiz ziyaretçilerimizle buluşuyor, kamuoyunu doğru bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası paydaşlarımızla toplantılarımızı Growtech Eurasia Antalya tarım Fuarı çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve 85 ülkeden 85 bin ziyaretçi katılımı bekleniyor. Growtech Eurasia bize çok önemli fırsatlar sunuyor\" dedi.

GROWTECH EURASİA BU YIL ULUSLARARASI KATILIMCI SAYISINI YÜZDE 50 ARTTIRMAYI BAŞARDI

Türkiye\'nin hem üretim potansiyeli hem de alım gücü ile dünya ülkelerinin dikkatlerini üzerine toplayan bir pazar olduğunu söyleyen Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, \"En önemli hedeflerimizden biri tarım sektörünün uluslararası pazarlara ulaşmasına katkı sağlamak. Bu yıl çıtamızı daha da yükselttik ve uluslararası katılımcı sayımızı yüzde 50 arttırmayı başardık. Ayrıca her yıl olduğu gibi Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği\'nin organizasyonu ile Growtech Eurasia evsahipliğinde 41 ülke hedefiyle Alım Heyeti Programı düzenliyoruz. Programımızda 50\'ye yakın firmadan alıcılar yer alacak. Bu sayıyı daha da arttırmak için gerekli tüm girişimleri yaptık. Fuarımıza 30 ülkeden 800 lider firma katılımı hedefledik. Ayrıca yıllardır üst üste kendi ziyaretçi rekorumuzu kırıyoruz, bu bizim için adeta bir gelenek oldu. Bu yıl hedefimiz ve 85 ülkeden 85 bin ziyaretçiye ulaşarak katılımcı ve ziyaretçilerimiz için daha çok katmadeğer sağlamak\" dedi.

29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center\'da 50 bin m2 alanda gerçekleşecek Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, \'Tohumculuk\', Sulama ve Sera Teknolojileri\', \'Bitki Besleme ve Koruma\' ile \'Traktör ve Tarım Makineleri\' kategorileri yer alıyor.

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